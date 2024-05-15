股東行動主義落實 可成今年股東會議程納外資股東提案

歷經兩年，台灣史上第一個外資股東提案，成功被納入可成今年的股東大會。對可成（2474）提案的外資股東認為，無疑已達到實質的勝利，更是股東行動主義推動成功的具體成果。

外資股東提出的修正公司章程案，將現金股利政策從董事會決議改回為股東會決議；根據可成現在的公司章程，載明股東對現金股利的發放，不僅沒有提案權更沒有決議權。在國際間逐漸升高的股東意識潮流下，如何保障小股東權益，讓少數股東有發言權的要求也不斷增加。

可成外資股東之一的王亞倫表示，終於讓可成回歸到實質的公司治理，成功落實股東權益；他強調，能夠用少數股東的力量，推動發行公司在公司治理上的改革成功，實屬不易。

王亞倫同時指出，相較於亞洲股東行動主義的盛行，受國際關注的台灣資本市場第一個外資股東行動主義，歷經兩年後，提案終於成功被納入股東大會議程，證明台灣主管機關不遺餘力推動公司治理，已見顯著成效。

可成的股東提案是修改部分公司章程，相較於國際資本市場，存在著更多且更激進的股東行動主義；經營外資投票顧問及公司治理諮詢 Alliance Advisors，董事總經理馮欣宜分析，近幾年在韓國的股東訴求，多為對公司資本配置相關的提案，今年市場矚目的案例，為要召開股東大會的三星物產，由來自美國、英與韓國本地的資產管理公司共同提案，要求三星物產增發股利。

馮欣宜表示，在台灣過去頗具爭議的案例中，多為支持公司派的挪威主權基金，在三星物產的案例中，罕見地公開於官網上表達支持股東提案。

股神巴菲特致股東公開信中強調只需少數勝利就能創造奇蹟！可成的外資代表王亞倫表示，這次股東提案通過的機會雖不大，但能獲得更多股東支持，他們也深表感謝。因為即使不被看好，也要堅持做對的事情。