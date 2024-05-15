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鴻海第1季 EPS 雖不如預期 但內外資機構持續看好喊買

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
鴻海集團。記者吳康瑋／攝影 吳康瑋
鴻海集團。記者吳康瑋／攝影 吳康瑋

鴻海（2317）第1季毛利率6.32%，優於預期，但業外因SHARP資產減損認列105億元影響下，稅後獲利220.1億元，年增72%，每股獲利（EPS）1.59元，低於市場預期，並引發熱議，不過，內外資機構認為，在第2季業績淡季不淡，加上輝達GB200將挹注未來成長動能中，最新投資報告中，仍全面維持買進的投資評等。

亞系外資券商認為，鴻海第1季EPS不如預期，係因非本業的影響，整體毛利率優於預期，同時，在手機業務穩健、傳統伺服器復甦中，AI伺服器提升中，尤其未來的GB200，預估今、明、後年EPS為11.1元、14.4元、17元，並同步調高目標價，評等維持正向。

國內多家大型法人機構也指出，第2季雖是傳統淡季，除消費智能因進入新舊產品轉換期，預估季、年持平外，AI伺服器及一般伺服器、電腦終端及元件其他三大類別皆將同步呈現季增、年增15%以上，營運淡季不淡，估第2季營收季增13%、年增14%，優於過往季減的表現，EPS有2.6元的水準。

展望2024年，法人機構上修雲端營收成長35%，估AI伺服器成長倍增，此外，一般伺服器上修至高個位數至雙位數成長，基於CSP需求回穩且額外接獲新CSP客戶所致，網通同步復甦下，上修全年毛利率至6.35%，預估EPS有望達10.8元，同時，明年GB200將有完整年度貢獻，鴻海為最大美系CSP的主要供應商，估AI營收跳增至1兆元水準，獲利貢獻達20~25%，EPS 將可望創歷史新高。

EPS 伺服器

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