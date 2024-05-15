鴻海Q1三率三升 EPS 1.59元…本季營收將雙成長

鴻海（2317）昨（14）日召開法說會，公布首季稅後純益220.09億元，雖因傳統淡季而季減59%，但較去年同期大增72%，毛利率、營益率、淨利率也較去年同期「三率三升」，每股純益1.59元。公司預期，本季業績將較繳出季增與年增「雙成長」成績單，全年營收也將顯著成長。

鴻海去年首季因認列轉投資夏普投資損失173億元，導致當時業外大虧201億元，影響整體獲利表現。今年首季雖然仍有夏普業外轉投資損失拖累，惟認列虧損金額收斂至105億日圓（約新台幣22億元），單季業外虧損合計42億元，明顯比去年首季少，帶動整體獲利表現較去年同期顯著提升。

鴻海法說會重點

鴻海首季合併營收1.32兆元，季減29%，年減 9%；毛利率6.32%，季增0.2個百分點，年增0.28個百分點；營業利益367.51億元，季減25%，年減9%；營益率2.78%，季增0.13個百分點，年增0.005個百分點；淨利率1.66%，季減1.21個百分點，年增 0.79 個百分點。

展望後市，鴻海表示，本季四大類產品無論季對季、年對年來看，消費智能產品因進入傳統淡季，加上基期回歸正常下，表現估持平；雲端網路、電腦終端、元件及其他等產品類別都會強勁成長，增幅會優於過去三年平均水準。

鴻海說明，本季雲端網路受惠AI伺服器需求增強；電腦終端產品則受惠客戶新品上市、終端需求穩定；元件及其他產品方面，連接器、精密元件、鏡頭模組及車用零組件出貨增加。

毛利率方面，鴻海表示，本季AI伺服器需求強勁，有利毛利率表現，但四大類產品組合變化，以及營收規模增加都會稀釋毛利率，不過，獲利會隨營收規模增加，公司也會追求獲利最大化。

針對2024全年展望，鴻海表示，3月法說會時已將今年展望從原先的中性，上調為顯著成長。本次法說會展望維持不變，但目前看來，2024全年能見度比3月時又更好一些，主因AI伺服器的需求強勁。

鴻海昨天並公告，董事會決議發行113年度海外第一次無擔保轉換公司債，發行總額暫定以7億美元（約新台幣227億元）為上限，主要為了借新還舊。

鴻海昨天同時公告赴大陸投資鴻富錦精密電子（成都）有限公司，分別注資2,700萬美元（約新台幣8.7億元），以及人民幣11億元（約新台幣49.5億元）。外界推測，可能是為了生產新款iPad系列產品做準備。



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