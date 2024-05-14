群聯目標價 大摩降至760
群聯（8299）昨（14）日股價開低震盪，收跌6.2%，表現弱勢，主要是受到外資摩根士丹利（大摩）降評等與目標價的衝擊，其中評等降至「中立」，目標價由855元降至760元，降幅11.1%。
記憶體控制晶片廠群聯首季稅後淨利季增16.1%，每股純益（EPS）12.02元，獲利強勁。大摩指出，群聯今年第1季出貨強勁，中國大陸相關模組廠商釋放部分庫存，導致群聯第2季客戶購買力可能略有放緩。
因此，大摩下調群聯2024年預測的EPS 3%，年營收與毛利率在短期內可能達到周期高峰，將群聯「買進」評等、目標價855元，降至「中立」評等、目標價760元。
同時，也微調2025年EPS預測，並將2026年EPS下調11%，主因人工智慧業務可能需要一些時間才能見效。
此外，大摩也對群聯儲存型快閃記憶體（NAND Flash）業務降低樂觀程度。
不過，麥格理看好，由於群聯規模擴大，以及平均售價提高，分別將群聯今年及2025年EPS預測上調57%及11%，並給予「優於大盤」評等、目標價從638元大升27%至808元。
麥格理分析，群聯積極研發轉型，除了在工業、汽車、PC、智慧手機等領域專研，更持續擴大潛在業務範圍，包括伺服器、人工智慧等領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言