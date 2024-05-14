群聯目標價 大摩降至760

群聯（8299）昨（14）日股價開低震盪，收跌6.2%，表現弱勢，主要是受到外資摩根士丹利（大摩）降評等與目標價的衝擊，其中評等降至「中立」，目標價由855元降至760元，降幅11.1%。

記憶體控制晶片廠群聯首季稅後淨利季增16.1%，每股純益（EPS）12.02元，獲利強勁。大摩指出，群聯今年第1季出貨強勁，中國大陸相關模組廠商釋放部分庫存，導致群聯第2季客戶購買力可能略有放緩。

因此，大摩下調群聯2024年預測的EPS 3%，年營收與毛利率在短期內可能達到周期高峰，將群聯「買進」評等、目標價855元，降至「中立」評等、目標價760元。

同時，也微調2025年EPS預測，並將2026年EPS下調11%，主因人工智慧業務可能需要一些時間才能見效。

此外，大摩也對群聯儲存型快閃記憶體（NAND Flash）業務降低樂觀程度。

不過，麥格理看好，由於群聯規模擴大，以及平均售價提高，分別將群聯今年及2025年EPS預測上調57%及11%，並給予「優於大盤」評等、目標價從638元大升27%至808元。

麥格理分析，群聯積極研發轉型，除了在工業、汽車、PC、智慧手機等領域專研，更持續擴大潛在業務範圍，包括伺服器、人工智慧等領域。