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「意外的相遇」…外媒：520前夕 美台海軍悄悄演習

軍工概念股 多頭點火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（14）日震盪盤高，持續向21,000點關卡靠攏，盤面類股良性輪動，龍德造船（6753）、雷虎等軍工概念股挾520政策題材，吸引買盤進場點火，法人建議短多操作宜掌握市場節奏，並善設停利停損。

市場靜待美國本周通膨等各項經濟指標揭曉，以及安謀（ARM）宣布將製造晶片、OpenAI推新模型「Chat-4o」等AI領域消息交雜，美股四大指數漲跌互見，台股昨日在外資持續回補下連三日收高。

盤面題材族群各自表態，其中520總統就職進入倒數計時，軍工概念股再度躍居短多焦點，亞航、龍德造船、雷虎、凌華、千附精密、豐達科、漢翔、邑錡、中光電、jpp-KY、長榮航太、榮剛等強勢股，昨日漲幅達1.0%至9.8%不等。

永豐投顧分析，以哈軍事衝突、俄烏戰爭等地緣政治緊繃情勢未歇，維持全球軍工產業熱度，由於進入障礙、壟斷性相當高，訂單主要來自各國國防單位或其他軍火公司，規模通常不小，具有客戶集中度高特性，容易造成壟斷。

準總統賴清德先前造訪國內軍工產業，為軍工概念股創造不少話題，但國內相關廠商大多承接特定組件訂單，加上股本或市值不大，股價容易受到題材熱度影響，一旦退燒就出現反轉，建議短多操作持股部位不宜過高。

無人機在現代戰爭角色愈趨重要，加上美國國防與航太訪問團4月初率團密訪台灣，希望與國內相關廠商共組航太與無人機開發、製造大聯盟，相關供應鏈未來具想像空間，亞航昨日股價攻頂收43.35元，重登所有均線，帶動雷虎、中光電、凌華、漢翔等回神大漲。

中光電 航太

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