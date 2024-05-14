研華賣華碩持股 市場關注
PC品牌大廠華碩昨（14）日股價強攻漲停板，重回500元大關、收512元，創1998年6月以來新高價，惟大股東研華（2395）卻逢高賣股，昨天公告大賣884張華碩股票，總交易金額約達3.59億元，引發市場關注。
針對處分利益，研華表示，將帳列透過其他綜合按公允價值衡量之金融資產，處分結果計入資產負債表之權益項，不影響研華損益。
華碩股價衝上26年來新高價，身為大股東的研華卻逢高賣股，引發關注。研華指出，此次處分華碩持股，主要是為了投資組合配置調整。在本次交易完成後，研華仍持有3,855張華碩，持股比例約為0.52%。
根據研華公告，此次處分華碩股票時間為2023年7月28日至2024年5月14日，交易數量為884張，每股平均價格為405.6元，總交易金額約達3.59億元。
華碩今年首季財報優於預期，加上市場看好華碩下半年AI PC新品效益，帶動華碩昨日股價攻上漲停板，收在512元、上漲46元，創1998年6月以來新高價。
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