技嘉Q1 EPS 3.18元 七季高點
技嘉（2376）昨（14）日公布首季稅後純益20.23億元，登上七季來高點，季增49.8%，年增97.3%，每股純益3.18元。
受惠AI伺服器出貨暢旺，技嘉首季營收551.52億元，創新高，年增96.68%，季增20.9%，在營收規模放大下，同步推升首季獲利。技嘉4月營收285.23億元， 續創新高。
展望第2季，法人預估，技嘉消費性產品的主機板業務進入傳統淡季，但AI伺服器業務將續強。目前技嘉主要出貨搭載輝達（NNIDIA）A100、H100 GPU的AI伺服器，但該公司近期通過超微（AMD） MI300的晶片伺服器認證，有望於本季量產，帶動AI伺服器業務續強。
法人預估，技嘉AI伺服器今、明年占整體伺服器營收比重將分別來到82%、87%，將成為營收主要成長來源。
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