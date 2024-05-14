金寶Q1 EPS 0.3元 五年半最佳

金寶（2312）昨（14）日公告首季財報，隨著修枝剪葉、精實組織效益顯現，費用降低，帶動單季稅後純益達4.38億元，季增23.3倍，年增76.6%，攀上22季高點，每股純益0.3元。

金寶首季合併營收329億元，季減20.57%，年減16.35%；毛利率6.59%，季增1.74個百分點，年減0.28個百分點；營益率2.9%，季增1.62個百分點，年增0.91個百分點。

金寶近年來持續汰除較不具競爭力的轉投資公司，2020至2023年總共清算16家公司，今年規劃再汰除八至九家公司，藉由組織瘦身，費用大幅降低，也提升人均產值，推升首季獲利明顯成長。

隨著開源節流效益顯現，金寶執行長暨總座陳威昌日前在法說會上表示，金寶最壞的時間點將過去，從客戶釋出的訊息來看，今年可望回到過往營運軌跡，下半年表現將優於上半年。