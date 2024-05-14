新唐 押寶逾150天

新唐（4919）日前舉行線上法人說明會，公司表示電腦通路在經過近一年的庫存調整後，通路回補庫存需求湧現，有急單需求出現；車用市場則是穩定發展。產品價格方面，車用部分長期合作客戶價格壓力較小，電腦客戶採取年度議價，短期不會變動。

遠端伺服器管理晶片產品發展部分，新唐表示，今年既有雲端服務業者客戶拉貨動能相對2023年強勁，新雲端服務業者客戶效益預計在2025年上半年發酵；法人關心人工智慧（AI）帶動的機會，新唐表示，AI 功能刺激電腦出貨量增加；此外，今年伺服器出貨量可望優於2023年。

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（兆豐證券提供）

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