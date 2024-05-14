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「意外的相遇」…外媒：520前夕 美台海軍悄悄演習

勤誠搶鏡 選長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上市櫃公司進入股東會旺季，市場期待公司高層在會中釋出營運正面訊息下，吸引許多法人提前卡位勤誠（8210）等個股；權證券商建議，投資人若看好個股後市，可利用中長天期、券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

勤誠第1季營收季減41.3%、年增68.4%，毛利率24.83%，營業毛利6.8億元，季減40%、年增153.98%，歸屬母公司淨利3.6億元，季減34.6%、年增1,216.6%，每股純益（EPS）3.03元；分析師指出，受惠於毛利率維持高檔水準，營業費用控制得宜、營益率表現佳，勤誠營運表現優於市場預期。

展望第2季，勤誠目前訂單能見度約一季，專案延續一整年，AI相關專案持續量產出貨，將帶動營運往上，因此，市場維持全年營收向上成長、且營收可望逐季成長的看法下，預估第2季營收優於上季，季增22.4%、年增35%，毛利率24.1%，歸屬母公司淨利3.5億元，季減2.1%、年增43.2%，EPS近3元。

展望2024年，分析師預估，AI伺服器將是全年營運主要成長來源，而通用型伺服器於上半年庫存調整後，在下半年將有望恢復年成長，因此在更多AI伺服器專案於2024年量產與通用型伺服器重回成長的帶動下，預估勤誠今年營收139.8億元，年成長24.3%，毛利率24.77%，歸屬母公司淨利16.1億元，年成長48.3%，EPS上看13.3 元。

看好勤誠等股東會亮點股的投資人，可挑選價外15%以內、有效天期超過150天的權證入手，參與行情。

勤誠 營收

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