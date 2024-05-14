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「意外的相遇」…外媒：520前夕 美台海軍悄悄演習

光寶科、聯電 四檔亮

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖為光寶科董事長宋明峰（左）與總經理邱森彬（右）資料照。 圖／記者吳康瑋攝
圖為光寶科董事長宋明峰（左）與總經理邱森彬（右）資料照。 圖／記者吳康瑋攝

台股多空交戰，盤勢震盪劇烈，「法人卡位的股東會亮點股」，表現相對強勢，躍居盤面亮點；權證專家昨（14）日表示，投資人可以挑選偏價外的中長天期權證介入，如光寶科（2301）、聯電（2303）等，且買強不追弱，拉高槓桿獲利。

近來多空變數雜陳，全球股市震盪，台股齊步整理；時序進入5月中旬後，法人預期指數仍處高檔震盪走勢，建議選股不選市，短線以強勢的「法人卡位股東會亮點股」為首選，並利用權證代替現股布局，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取槓桿獲利。

光寶科雲端運算及高階伺服器電源管理系統出貨持續成長，並持續開發新一代的AI伺服器電源解決方案，其中5.5KW電源、33KW/power shelf（機櫃式電源）已陸續交貨，並持續邁向8KW產品發展。此外，公司看好，第2季三大事業群都將恢復成長，加上高階產品動能有望發酵，整體營運表現將優於第1季，下半年動能將優於上半年。

聯電4月營收為197.41億元，較上月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%，單月營收繳出雙成長表現，並寫下近16個月以來新高，法人估第2季營收可望較首季溫和成長。

聯電表示，展望本季，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較為健康的水位，預計整體晶圓出貨量將略為上升。

在權證挑選上，法人表示，投資人須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

權證發行商建議，看好股東會亮點股的投資人，可挑選價外20%以內、有效天期超過90天的商品入手。

光寶科 權證 股東會

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