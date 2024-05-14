生技期 靈活操作

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

美國在FOMC會議後公布非農就業及上周五密大消費者信心指數都低於預期，聯準會理事鮑曼、卡什卡里、波斯提克都分別放出鷹派訊息認為利率是否足夠限制性或利率須保持當前水平一段時間，代表目前的通膨缺乏進展，而Fed Watch的升降息機率，又再次回到會議前水準，故本周的PPI及CPI仍是關注的重點。

在國際情勢方面，周末聯合國以壓倒性的143票讓巴勒斯坦加入聯合國，而以色列憤而離場，而隔日以色列仍持續攻打加薩走廊南部城市拉法，未來也須密切注意中東相關動態及其對拜登的影響。

觀察近期加權指數走勢，由於台積電的4月營收雙增帶領指數更上層樓，而近期AI概念股開始呈現震盪走勢似乎都在等輝達財報公布，近期較為強勢的類股為因地震所帶來都更效應的營建類股及貨櫃航運類股，但觀察生技指數整體仍在做狹幅的整理，待520總統就職典禮後是否會為生技產業帶來利多消息。

交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。

（永豐期貨提供）

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以色列 期貨交易 生技產業

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