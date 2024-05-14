群創期 題材多元

經濟日報／ 記者周克威整理
群創。 記者李珣瑛／攝影
群創。 記者李珣瑛／攝影

群創（3481）是一家全球領先的面板製造商，在顯示技術領域取得長足的進步，不斷推動產業創新和轉型發展，透過持續的技術投資和跨域合作，致力於打造更多元化的產品組合，以滿足不斷變化的市場需求。

行業趨勢方面，全球顯示技術市場正在經歷快速變化，尤其是在數位娛樂、智能城市和車用顯示方面。隨著消費者對高清畫質和沉浸式體驗的需求增加，顯示技術正在不斷進步，從傳統的液晶顯示器到最新的MicroLED和裸眼3D技術。

前景方面，群創作為領先的面板製造商，將受益於市場需求的增長和技術創新的推動；顯示技術領域擁有領先地位和豐富的技術實力，能夠持續推出高品質、高性能的產品，滿足不同客戶的需求。

群創在顯示技術方面不斷創新，不僅擴展應用範圍，還提升產品性能和畫質表現。公司與日本技術公司達成協議，將在3D封裝技術方面展開合作，進一步拓展產業價值鏈，提升競爭力和創新能力，且近期財務表現穩健，營收和獲利持續增長。群創以積極的財務管理和營運策略應對市場變化，保持了良好的財務狀態。

群創作為一家技術領先的面板製造商，具有強大的創新能力和市場競爭力，在技術上不斷突破，還積極拓展產業價值鏈，提升獲利能力和競爭優勢。

（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 群創 面板

延伸閱讀

面板雙虎新技術 美國顯示周上秀

群創攜手日廠拓3D堆疊半導體技術 2025年第3季生產

群創將展出先進顯示與創新 AI 軟體整合解決方案

群創擬辦理現金減資108億 每股退還股款現金約1.2元

相關新聞

亞馬遜公開參與私募案 股后營運注入強心針

世芯-KY搭上AI與高效能運算（HPC）列車，一度登上台股股王，但量產業務擴大規模，對毛利率造成壓力，今年首季毛利率滑落...

鴻海Q1三率三升 EPS 1.59元…本季營收將雙成長

鴻海昨（14）日召開法說會，公布首季稅後純益220.09億元，雖因傳統淡季而季減59%，但較去年同期大增72%，毛利率、...

鴻海AI、電動車事業 雙箭齊發

鴻海今年AI與電動車事業「雙箭齊發」，首季AI伺服器營收年增200%，輝達（NVIDIA）新一代GB200 AI伺服器已...

聯強今年營收要拚新高

聯強（2347）昨（14）日舉行法說會，副總裁杜書全表示，AI對今年或往後幾年IT市場將是非常好的利多，聯強身為通路商，...

軍工概念股 多頭點火

台股昨（14）日震盪盤高，持續向21,000點關卡靠攏，盤面類股良性輪動，龍德造船（6753）、雷虎等軍工概念股挾520...

華南e指沖 下載量高成長

華南永昌證券歷時兩年自主研發「華南e指沖」App推出後大受投資人歡迎，短短四個月下載量成長率突破102.1%，交易戶數也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。