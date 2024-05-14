台灣大加速催動整併效益
台灣大（3045）昨（14）日舉行線上法說會，今年第1季受惠合併台灣之星，推升營運表現，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）創歷史新高，總經理林之晨表示，未來持續加速整併效益，而6月底3G網路汰停，可望節省用電外，更有利於EBITDA表現。
林之晨指出，5G滲透率穩步上升，4G用戶續約升轉5G後月租費年增逾四成，雖然合併台灣之星用戶會影響整體平均帳單金額（ARPU），但台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增達7%，四大獨門方案mo幣多、好速成双、Disney+、OP響樂生活持續助攻，加上合併台灣之星的挹注，推升行動服務營收年增27%，5G用戶滲透率約37%。
電子商務部分，林之晨指出，成長動能穩健，momo第1季合併營收為268.8億元，較去年同期成長7%；有購會員數較去年提升7%。另一成長引擎家用寬頻上網服務第1季用戶數年成長達4%。
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