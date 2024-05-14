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鈞興財報／首季三率三升 每股純益2.23元、為同期次高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布第1季財報，合併營收7.69億元、年增31%，稅後純益1.15億元、年增78.6%，每股稅後純益2.23元，獲利為歷年同期次高。鈞興表示，客戶訂單需求持續增溫，全年營運審慎樂觀。

鈞興表示，第1季底存貨6.19億元，較2023年底的6.65億元減少4,600萬元，庫存去化良好，使得第1季產生917萬元的存貨回升利益，加上越南廠生產逐步達到經濟規模，帶動第1季的毛利率重回30%以上水準。

鈞興第1季電動工具、園林工具、智能製造產品、工業縫紉機及其他等應用領域營收比重，分別為67.93%、22.56%、6.57%、1.44%及1.50%。

隨著電動工具、園林工具等產業客戶的訂單回升，加上近年在工業機器人領域業務拓展成效逐步展開，均有助於挹注整體業務接單動能。

此外，鈞興積極滿足客戶要求，拉升越南廠區生產比重，並精進生產自動化及智能化生產效率，使第1季整體毛利率達到30.37%，毛利率已由前兩年的低谷回升至三成以上。

受惠於營收成長、毛利率回升，加上有效管控費用的增加，第1季營業利益1.23億元，營業利益率15.94%，回升到15%以上水準。第1季稅後淨利1.15億元，較去年同期成長78.6%，淨利率為15.04%。

至於每股稅後純益，因鈞興在2023年12月至2024年2月買回庫藏股1,301張，流通在外股數較去年第1季減少，使得第1季的每股稅後純益達2.23元。

展望第2季，目前訂單能見度約2至3個月，以接單狀況來看，上半年每月營收可望維持年增正成長走勢。至於下半年，看好主要客戶訂單需求持續增溫、新產品出貨挹注，加上第3季為傳統旺季，鈞興對下半年營運持審慎樂觀看法。

毛利率

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