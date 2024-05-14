技嘉財報／第1季獲利20.23億元 七季以來新高、EPS為3.18元

技嘉（2376）14日公布2024年第1季稅後純益20.23億元，季增49.8%，年增97.3%，七季以來新高，今年第1季每股稅後純益（EPS）為3.18元，去年第4季EPS為2.12元，去年同期EPS為1.61元。

受惠人工智慧（AI）伺服器出貨暢旺，帶動技嘉今年第1季營收達551億元，年增96%，季增20.9%，創單季新高，在營收規模放大之下，同步推升該公司第1季獲利表現亮眼。

技嘉4月營收達285.23億元， 續創單月歷史新高，月增17.61%，年增290.54%，持續受惠AI伺服器擴大出貨，今年前四個月營收為836.75億元，年增136.73%。

展望第2季，法人預估，技嘉消費性產品的主機板業務進入傳統淡季，但AI伺服器業務將續強。目前技嘉主要出貨搭載輝達（Nvidia）A100、H100 GPU的AI伺服器，但該公司近期通過超微（AMD） MI300的晶片伺服器認證，有望於本季量產，帶動AI伺服器業務續強。

輝達今年3月在美國加州舉辦年度GTC技術大會，推出新一代AI晶片Blackwell B200，技嘉再度入列新晶片供應鏈，可望持續搭上輝達的AI成長列車。

法人預估，技嘉AI伺服器今、明年占整體伺服器營收比重將分別來到82%、87%，將成為營收主要成長來源。

技嘉董事長葉培城之前表示，2024年景氣沒有問題，尤其是AI伺服器的需求沒有問題，關鍵是晶片能供應多少，去年因為AI帶動，導致去年該公司業績表現超出預期，旗下生產伺服器的子公司技鋼，去年營收450億到500億元，可以說是業績倍增。

他強調，今年AI伺服器出貨的關鍵在晶片，去年下半年以來的AI需求可以延續到2024年上半年，至於今年下半年因為有輝達AI晶片的新舊平台轉換問題，因此，還需要觀察，主要是新舊平台轉換，要看輝達要給你多少晶片，也要看客戶需要多少晶片，這些都還要討論調配。