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金寶財報／首季純益季增23倍、攀22季高點 每股純益0.3元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

金寶（2312）14日公告第1季財報，隨著修枝剪葉、精實組織效益顯現，費用降低，單季稅後純益達4.38億元，季增23.3倍，年增76.6%，攀22季高點，每股純益0.3元。

金寶第1季合併營收329億元，季減20.57%，年減16.35%，毛利率6.59%，季增1.74個百分點，年減0.28個百分點，營益率2.9%，季增1.62個百分點，年增0.91個百分點。

金寶近年來持續汰除較不具競爭力的轉投資公司，2020至2023年共清算16家公司，今年也計畫再汰除八至九家公司，組織瘦身，費用降低，也提升人均產值，第1季獲利明顯成長。

隨著開源節流效益顯現，執行長暨總座陳威昌日前在法說會上表示，金寶最壞的時間點將過去，從客戶釋出的訊息來看，今年可望回到過往營運軌跡，下半年表現將優於上半年。

財報 金寶

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