中保科財報／第1季稅後淨利6.31億元 地震後防災市場需求增溫

中保科（9917）董事會14日通過2024年第1季的營運財報，2024年第1季營業收入達42.82億，較去年同期成長了5.29%；營業毛利14億，較去年同期成長了3.91%；營業利益6.96億，相較去年同期成長了2.85%；稅前淨利7.66億，成長了1.59%；稅後淨利6.31億，成長了2%；第1季每股盈餘為1.40元，較去年同期成長了2.2%，毛利率、營益率與淨利率均呈現三率三升的成長趨勢。

面對地震頻繁，民眾和店家的防災意識大幅提高，這也帶動中保科在AIoT防災市場的需求動能。中保科表示，中保科近年來積極發展AIoT有成，鎖定協助住家或商家提供防災服務，透過AI科技協助店家防災安全需求大幅提升。

中保科技分析，例如透過中保無限+可即時偵測屋內店面狀況，像是瓦斯濃度過高時，系統會自動截斷瓦斯供應，以避免危險。此外，就是火災發生時，中保無限+可連線消防感知器，即刻發出警報提醒家人、店家緊急疏散，此時只要設備配合，還可自動切斷高耗電危險電器，降低危險同時節省能源。

尤其 ，進入六七月夏日高溫，中保科也提醒住家或連鎖店面要防範電器火災，除了需常常檢視家中插頭及插座，小心電器過熱、或通風散熱不良等問題，中保科表示，店家對於防災意識逐年高漲，而中保無限＋具有24小時連線服務，像是店家耗電偏高超過設定值時，系統會協助自動切斷電源，以避免電線走火，同步會以語音方式通知店家，並通過APP即刻推送訊息。

此外，面對極端氣候突然的豪雨來襲，中保科目前主打的水位偵測詢問度也很高。像是住宅地下室停車場、洗衣間和陽台、頂樓等地方淹水時，發出警報聲響提醒家人處理，也可連動抽水馬達抽水，同時以語音方式通知，及APP即刻推送訊息。近日食安問題，中保科可增加冰箱設備溫度控管，提供報表管理、依客戶需求即時推播訊息，希望透過科技防災提升救災效率。