台灣大法說會／首季稅後純益29.7億 EPS 0.98元
台灣大（3045）14日召開今年第1季線上法說會，公布第1季合併營收482.8億元，年增12%；EBITDA 105.9億元，年增22%；稅後純益29.7億元，年增9%；每股純益（EPS）0.98元，年增2%。
台灣大表示，第1季三大成長引擎驅動營收成長，與去年同期相比，行動服務營收年增27%，電子商務營收年增7%，家用寬頻用戶數年增4%。與台灣之星在去年 12 月 1 日完成合併後，今年第1季首次反映台灣之星完整一季的貢獻，不僅合併EBITDA創下歷史新高，合併營業利益也創下2018年以來新高。
行動業務方面，5G滲透率穩步上升，4G用戶續約升轉5G後月租費年增逾4成。台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增7%，四大獨門方案mo幣多、好速成双、Disney+、OP響樂生活持續助攻，加上合併台灣之星的挹注，第1季行動服務營收159.8億元，年增27%。
電子商務成長動能穩健，momo 今年第1季合併營收268.8億元，較去年同期成長7%；有購會員數較去年提升7%。另一成長引擎家用寬頻上網服務，第1季用戶數年成長4%。
台灣大總經理林之晨表示，在第1季繳出亮眼的財務績效，每股盈餘穩健成長外，自由現金流也十分強勁。核心的行動業務成長趨勢持續，與台灣之星的網路整併執行進度更超前原本規劃。展望未來，台灣大將致力於加速實現合併綜效，利用擴大的規模開展更多商機，以發揮飛輪效應的最大潛力。
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