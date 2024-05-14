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英業達財報／首季每股純益0.3元 近一年單季低點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）14日公告第1季財報，由於出貨伺服器機架及組裝與測試產線（L10）比重增加，影響毛利，單季稅後純益為10.89億元，季減45.2%，年增23%，為近一年單季低點，每股純益0.3元。

英業達第1季合併營收1,305.06億元，季增2%，年增9%，毛利率5.3%，季減0.4個百分點，年增0.4個百分點，營益率1.6%，季減0.4個百分點，年增0.5個百分點。

從產品別來看，英業達第1季PC產品營收占比51%至55%，伺服器相關產品占41%至45%，智慧裝置則為1%至5%。

英業達AI伺服器出貨以主機板為主，毛利率達雙位數以上，且優於伺服器平均毛利率水準，不過，英業達今年第1季伺服器營收占比雖較去年第4季的36%至40%拉升，但整體毛利率未能較去年第4季走揚。

對此，財務長游進寶解釋，第1季特定地區銷售增加，伺服器產品以機架或L10形式出貨居多，毛利率不如主板，導致毛利結構受影響。

業外方面，游進寶指出，由於英業達主要報價貨幣包括美金、人民幣等，雖然第1季美元大幅升值，但也有人民幣貶值不利因素影響，第1季匯兌收益0.95億元。

伺服器 英業達

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