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鴻海法說會／電動車取得日本與美國客戶訂單 2025年出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海。 聯合報系資料照片
鴻海。 聯合報系資料照片

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對電動車的發展？鴻海發言人巫俊毅表示，目前全球電動車競爭非常激烈，並發起了價格戰，此舉影響消費者購車意願，導致銷售量下降，但是從1990年代ICT產業的外包經驗來看，樂見目前市場發展，市場競爭愈激烈，對鴻海的CDMS營運模式就會有興趣，目前多家OEM客戶（品牌汽車廠）對鴻海的Model C感到驚訝，認為超出他們的預期，訂單正在洽談，美國市場在2025年可以推出，東南亞市場很快看到進展。

至於日本市場？他說，日本電動車市場發展比較慢，但是從去年第4季開始，鴻海已經取得進展，有兩個客戶，三個專案，預估今年第3季第4季簽署正式合約。也收到其他日本客戶的回應，將成為鴻海電動車的重要市場之一，未來將加強發展。

至於台灣市場，甫拿下台灣電動車4月銷售冠軍的Model C，今年前四個月的交付量已經超過1,500輛，未來將加快交付的速度，預計在今年第3季前，可以完成交付目前所有在手的訂單，全年出貨量將會超過1萬台以上，營收目標超過百億元。

至於備受各界好評與期待的Model B電動車款，鴻海指出該車款已進入量產開發的階段，預計明年上半年會開始量產。

目前已投入台灣各縣市公共運輸的Model T電動巴士，目前產能已經不能滿足市場的需求。為了提高產能，高雄橋頭廠已經在上個月動土，明年第3季將會開始生產出貨，初期產能約每年500輛，2028年的目標會擴增到1,000輛。除了既有的電動巴士產線建置外，橋頭新廠也將規劃商用車和乘用車的實驗測試環境，進一步推動台灣的電動車產業。

日本 電動車 鴻海

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