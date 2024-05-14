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東元首季獲利同期次高 每股賺0.55元

中央社／ 台北14日電

機電大廠東元今天下午公布第1季稅後獲利新台幣11.59億元，站上歷年同期次高，每股基本純益0.55元。東元預估今年獲利較去年成長兩位數百分比，未來3年營收和獲利目標要逐年成長。

東元下午公布第1季財報，單季合併營收137.29億元，較去年第4季減少4.4%，比去年同期下滑7.8%，第1季毛利率25.9%，較去年第4季持平，比去年同期24.35%增加1.5個百分點，第1季營業利益率11.9%，創歷年單季新高。

東元首季獲利11.59億元，季增6.13%，站上歷史同期次高，每股基本純益0.55元。

展望今年營運，東元日前預估，今年獲利可望較2023年成長兩位數百分比，未來3年，東元營收和獲利目標要逐年成長。

東元在機電和自動化、能源、空調3大事業群持續布局綠能產品，東元指出，IE3以上高效馬達等綠色產品，已占機電事業群營收比重超過7成，預估到2030年之前，相關營收占比目標可超過8成。

在能源工程，東元表示，包括離岸風電、太陽能、儲能系統統包等綠能工程在手訂單規模，已占工程比重54%；綠能工程訂單能見度可看到2028年，預期未來3年，綠能工程營收占比目標將超過6成。

東元 營收

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