貿聯財報／第1季獲利58.06億元 季增14% 今年逐季向上

貿聯-KY（3665）14日公布2024年第1季稅後純益58.06億元，季增14%，年減8%，第1季每股稅後純益（EPS）3.56元，去年第4季EPS為3.11元，去年同期EPS為3.97元。法人預估，貿聯今年業績可望逐季成長。

貿聯表示，往年第1季常因季節性因素營收季減，但隨著進入新的成長階段，今年第1季營收出現難得的季成長，工業用業務繼續成為我大組合佔比，毛利率回升至26.34%，而且嚴控費用，費用已連續九季保持在20億元的低水平，營業利益率上升至8.86%，隨著轉型成功，管理效率、市場地位與競爭優勢開始在我們的成績單顯現，我們持續還債讓財務成本繼續下降。

貿聯指出，已連續六個季度保持正自由現金流，平均每季都超過10億元以上正現金流入，有助於強化現金儲備，並策略 性地將其投入於全球業務增長、擴展我們的技術能力以提升價值鏈地位，並開發開發新產品和市場，以進入更多成長動能的新成長階段，並回饋我們的長期股東。

在個別產品方面，貿聯表示，一，資訊數據產品:周邊設備開始顯現出止穩的跡象，高性能計算(HPC)將成為今年這個領域的主要動能。二，車用產品:鑑於目前電動車領域的持續修正，我們對短期前景持保守態度。三，電器產品:新產品發佈將推動這一領域的增長，新的熱泵專案需求也開始回溫。