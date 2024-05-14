M31、弘塑、鈊象盤中重返千元 台股現15千金
台股今（14）日表現震盪，盤中最高一度拉升至20918.59點，千金股一改昨日疲態，全面表現勁揚，其中祥碩（5269）表現最亮，盤中大漲逾7%，股價挑戰2000元大關，而M31（6643）、弘塑（3131）、鈊象（3293）等三檔盤中重返千元行列，台股目前為15千金。
千金股除亞德客-KY（1590）以外，其餘全部呈現上漲，其中祥碩盤中上漲逾7%，世芯-KY（3661）、力旺（3529）、M31漲幅逾5%，弘塑上漲4%，創意（3443）、緯穎（6669）、大立光（3008）、聯發科（2454）等也有2%~3%的漲幅。
M31首季合併營收3.42億元，季減34.1％、年增9.3％，主要是受到中國大陸地區訂單遞延影響，淨利為4,230.8萬元，季減62.6％、年減39.6％，每股純益為1.22元。M31總經理張原熏表示，全年營收希望能有雙位數百分比成長，同時，先進製程相關業績占公司營收比重可能達五到六成。
弘塑4月營收達3.39億元，月增12.9%，年增30.5%，累計前4月營收為12.37億元，與去年同期相比增加15.3%。法人預期，弘塑今年接單能見度將看到下半年，今年營運將可望逐季走高，全年業績將可明顯優於去年。
鈊象日前公告首季每股純益14.45元，單季獲利創歷史新高，業績表現亮眼。鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期。
M31早盤以968元開出，盤中最高達1050元，上漲60元，漲幅逾6％；弘塑早盤以973元開出，盤中最高達1015元，上漲37元，漲幅逾3％；鈊象早盤以999元開出，盤中最高達1010元，上漲9元。
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