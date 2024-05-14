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華碩首季營運優預期 法說會後股價飆近26年高點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

華碩（2357）今年首季集團營益率成長至近4%，扭轉去年為負數的情況，單季每股純益7.33元，較去年首季的虧損大幅成長，預估第2季及下半年 AI 伺服器相對去年同期倍數增長；法說會後，華碩14日股價開高後一度衝達漲停512元，創下1998年6月以來的新高。

華碩首季集團營收1,216.97億元，季增1.28%，年增9.25%；毛利率16.05%，季減1.25個百分點，年增6.43個百分點，營益率近4%，季增逾1個百分點；營業利益48.48億元，季增37.53%，優於去年同期虧損；歸屬母公司業主淨利54.47億元，季增38.71%，優於去年同期虧損，每股純益7.33元。

華碩首季營運淡季不淡，展望AI伺服器業務，共同執行長胡書賓表示，第1季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，AI伺服器占整體伺服器業務營收比重已超過7、8成，展望後市，預估今年第2季及下半年還是有充分的信心，可以維持相對去年同期倍數增長動能。

華碩14日早盤以510元開出，股價一度衝達512元漲停價位，創1998年6月以來、近26年新高，盤中漲幅逾8%，為AI股的領軍指標。

伺服器 華碩

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華碩單季每股純益7.33元

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