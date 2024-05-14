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群聯爆量下挫 麥格理給予「優於大盤」目標價大升至808元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片

群聯（8299）14日早盤持續下挫，驚呆不少投資人。摩根士丹利（大摩）證券在近期最新報告中，將原本的「買進」評等、目標價855元，降至「中立」評等、目標價760元；同時，外資麥格理證券則給予「優於大盤」評等、目標價由638元大升27%至808元。

群聯13日跳空鎖跌停、一口氣重挫69元，14日早盤持續下挫，截至上午10點前最低價至563元，爆量超過1.1萬張。

記憶體控制晶片廠群聯首季稅後淨利季增16.1%，每股純益12.02元，獲利表現強勁。

麥格理指出，由於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格飆升，群聯未來幾個季度毛利率有望超過30%，至今年底前有望帶來強勁的利潤。

展望後市，麥格理看好，由於群聯規模擴大，以及平均售價提高，分別將群聯今年及2025年的EPS預測上調57%及11%，並給予「優於大盤」評等、目標價從638元大升27%至808元。

麥格理分析，群聯在積極研發下，已從原本低階消費儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠商轉型，除了在工業、汽車、個人電腦（PC）、智慧型手機等領域專研，更持續擴大潛在業務範圍，包括伺服器、人工智慧等領域。

不過，大摩則分析，隨著群聯今年第1季出貨強勁，中國大陸相關模組廠商也釋放部分庫存，導致群聯第2季客戶的購買力可能略有放緩，因此年營收與毛利率在短期內可能達到周期高峰，故將群聯的「買進」評等、目標價855元，降至「中立」評等、目標價760元。

大摩補充，由於受惠NAND價漲之下，也看好SK海力士、記憶體控制晶片大廠慧榮科技（SIMO）的後市發展，更將投資評等提升為「買進」。

快閃記憶體 控制晶片 群聯

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