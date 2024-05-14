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華城第1季 EPS 2.29元 法人估全年上看16元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

華城（1519）公告第1季財報，每股稅後純益（EPS）2.29元，與4月營收、累計今年前四月營收，同創歷史同期新高。

法人機構表示，華城董事會通過新建廠房計畫案，為因應營運需求及未來發展，預計在公司自地委建廠房投資案，投資金額8.8億元，資金來源為自有資金與融資借款。華城去年以來獲利屢寫佳績，主要就是受惠外銷市場、台電強韌電網計畫及綠能產業興起，所帶動的電力設備需求，尤其華城是國內唯一可生產 500kV 大型變壓器的廠商，在外銷市場有所斬獲。

預期華城重電業務持續成長，主要受惠公司外銷比重可從去年三成左右，擴大到四成以上；華城電能主要營收占比分為設備、工程、充電營運三大項目，設備及工程業務為獲利狀態，不過充電營運目前市場競爭者就多達30多家，競爭相當激烈，因此仍會持續透過標案及與車廠合作拓展業務量能。

針對華城電能近期營運概況，現階段預估2025年整體營運可轉虧為盈，看好華城在變壓器輸出海外、變壓器設備輸出台電、充電裝業務拓展等面向都跟隨著綠能趨勢下，考量2024~2025年新產能開始擴增，風力與充電營運轉佳，今年 EPS 可望上看16元。

外銷 營收 華城

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