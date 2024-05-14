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燿華第1季獲利優於預期 法人看好第2季獲利能力持續提升

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

燿華（2367）第1季營收季增14.6%、年增20.2%，分析師指出，主要受惠高毛利的衛星產品營收占比提高，加上稼動率由七成回升至八成以上水準，毛利率為16.3%，優於預期的13.9%，營業利益2.57億元，由虧轉盈，且優於預期。

同時，受惠台幣貶值貢獻匯兌收益，業外收入0.3億元，稅後淨利2.7億元，每股獲利（EPS）0.41元，本業獲利由虧轉盈。

市場法人表示，燿華4月營收月增12.1%、年增42.6%，主要受惠低軌道衛星產品出貨放量，及汽車板出貨優於預期帶動；目前公布4月營收與立場預估的第2季營收45.6億元（季增9.6%、年增13.2%）相較，達成率為39.7%。

預期燿華第2季低軌道衛星產品，除受惠地面終端裝置放量外，大客戶的天上衛星產品也有望於本季開始出貨，由於天上衛星產品單價與獲利貢獻，都優於地面裝置，有望帶動燿華獲利能力提升。

受惠衛星產品放量與汽車板新客戶挹注，帶動稼動率回升至八成以上，營運有望轉虧為盈，持續看好營運後市。

營收 燿華

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