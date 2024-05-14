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漢唐首季 EPS 6.79元 三率三升

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

無塵室工程大廠漢唐（2404）董事會昨（13）日通過今年首季財報，首季稅後純益12.74億元，季增29.5%，年增13%，為史上第三高、同期最佳，每股純益6.79元。

漢唐今年首季合併營收122.54億元，季減32.5%，年減21.3%。毛利率12.51%，分別季增1.65及年增0.88個百分點。營益率與淨利率則是來到9.71%及10.46%，分別優於前一季的9.04%及5.95%。

漢唐累計今年前四個月合併營收159.92億元，年減25.7%。昨天股價下跌20元，成交量3,552張，收355元。

漢唐為台積電無塵室工程主力供應商，去年合併營收688.9億元，年增42.9%。毛利率10.93%，年減3.01個百分點。稅後純益46.55億元，年增16.4%；每股純益24.82元，連續兩年賺逾兩個股本。

漢唐董事會決議擬配發21元現金股利，配息率達84.6%。這項盈餘分配案，將於5月31日股東常會承認，今年並將全面改選董事。

漢唐 營收

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