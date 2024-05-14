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藍天首季 EPS 1.42元 衝六年新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

藍天（2362）今年首季受惠筆電貨量價優於去年同期，加上業外挹注下，帶動稅後純益季增近三倍、年增近1.3倍，每股純益（EPS）1.42元，為近六年新高。

在財報報喜下，帶動藍天股價昨天攻上漲停板，收48.05元、上漲4.35元。展望後市，藍天預估，第2季受惠大陸618購物節及亞太地區景氣回溫，帶動商務、電競機種動能，筆電事業可望繳出季增、年增的表現。

藍天今年首季合併營收55.27億元，季減18.1%、年增0.3%，毛利率21.2%，季增1.9個百分點、年增1.3個百分點，營益率7.9%，季增1.6個百分點、年增0.8個百分點。業外收益近5.5億元，年增347%，也較前季由負轉正，帶動稅後純益來到8.3億元。

藍天筆電事業今年首季出貨39.6萬台，年增2%，主要得利亞太區及歐洲區雙位數增長；受惠首季美元匯率走升，營收47.54億元，年增1%，營業利益年增16%，整體表現淡季不淡。

根據市場分析，預期全球筆電第2季出貨量將呈穩定增長。主要驅動力包括商務的強勁需求及消費者對新一代AI筆電的興趣。藍天亦看好整體筆電需求回溫，第2季備戰大陸618購物節及亞太地區景氣回溫之預期效應，加上新機種搭載英特爾和超微新世代平台，可支援微軟AI應用，預期將吸引更多消費者和商業用戶關注。

筆電 貨量

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