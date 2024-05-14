神達上季 EPS 0.57元 營運將走揚
神達（3706）在伺服器及車用事業成長，加上業外收益「大補丸」助攻，帶動今年首季歸屬母公司業主淨利6.92億元，季增1.33倍，年增3.55倍，每股純益0.57元。展望後市，法人預估，神達本季營運將優於首季。
神達首季毛利率13.54%，季減2.66個百分點、年增1.25個百分點，營業利益0.55億元，季減43.88%，營益率0.57%，季減0.68個百分點，業外收益7.84億元，季增460%、年增135.44%，歸屬母公司業主淨利6.92億元。
神達2023年首季營業虧損，主因美系客戶當初拖欠神達伺服器款項影響所致。同時，神達今年伺服器業務及AI伺服器成長，加上車用事業增長下，也有助於今年首季獲利成長。此外，神達今年首季在業外匯兌收益等利多助攻下，也一舉拉抬獲利表現。
神達今年4月營收44.85億元，月增30.1%、年增33.64%。
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