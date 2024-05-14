敬鵬上季 EPS 0.82元 圓裕0.96元
印刷電路板（PCB）族群財報陸續出爐。車用PCB廠商敬鵬（2355）昨（13）日公布今年首季每股純益達0.82元，優於去年同期；但公司提到，受高通膨影響，車用需求熄火，對第2季持平首季看待。
軟板廠圓裕公布首季每股純益0.96元，並看好軍工規產品回溫。
敬鵬說，首季表現不如預期，第2季持平首季看待，主因車用市況冷凍，需求熄火，電動車市場受價格影響，大陸電動車競爭激烈，過往慣例下半年較好，會持續觀察傳統車廠與油電混合車情況。
圓裕公告首季歸屬母公司稅後純益達6,345萬元，年增67.6％。由於設立泰國生產基地增加管理費用，圓裕首季營業利益5,887萬元，略低於去年同期，但有業外匯兌收益貢獻，帶動獲利表現仍較去年同期成長。
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