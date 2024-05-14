偉訓上季 EPS 1.4元 富驊0.39元
機殼及電源廠偉訓（3032）昨（13）日公布今年首季稅後純益達1.57億元，年增64%、季增17%，為同期新高，每股純益1.4元。
偉訓子公司富驊首季稅後純益5,798萬元、年減17%、季減3.3%，每股純益0.39元。
偉訓表示，AI伺服器受惠生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等利多，帶動需求持續上升，成為2024年伺服器市場主要成長動能，目前機殼事業客戶普遍看好生成式AI將帶動機殼、水冷及散熱等電腦硬體升級，有利於帶動機殼業務成長。
此外，本季電競機殼及開發中高階電競系統機陸續進入量產階段，加上美國通膨壓力趨緩，有利帶動商用購機需求，預期機殼出貨將持續走升，整體營運優於前一季。
富驊看好本季來自伺服器、軍規網通與新能源產品穩定訂單挹注，樂觀看待營運表現將逐季向上。
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