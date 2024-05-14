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晶技前四月 EPS 2.79元 強攻車用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）昨（13）日公告自結數，今年4月稅前盈餘2.15億元，年增45.6%，每股盈餘0.69元；累計今年前四月稅前盈餘8.64億元，每股盈餘2.79元。

據悉，全球石英元件產業經數季庫存調整後，目前已回到健康水位，預期AI及電動車將是推升石英元件產業成長的新動能。晶技董事長林萬興曾分析，AI興起後，有望帶動高階石英晶體與晶振需求，對毛利率有正向幫助。

此外，晶技目前車用營收占比約15%至16%，並已取得全球車用頻率元件市場10%的市占率。

其中，晶技寧波車用專用產品生產將於今年第2季正式投產，隨著產能擴充到位，加上客戶增加，晶技今年汽車應用營收占比目標達20%。

晶技 營收

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