震旦行旗下 長陽生醫強攻牙科醫材

震旦行（2373）集團旗下長陽生醫昨（13）日宣布，成為揚明光Miicraft 3D列印機台灣地區總代理，雙方將藉此瞄準牙科醫材市場，提供醫師在地化服務，以更便捷精準的醫療品質，縮短製程、提升醫療能量。

長陽生醫表示，本次代理揚明光Miicraft光固化3D列印機，提供醫事人員更優質選擇，不僅可自行列印並製作所需牙科贋復物，加上長陽為台灣總代理商，藉由在地品牌優勢，能快速協助醫事人員客製化打樣以利事前評估機台應用可行性，亦可快速提供售後維護服務。

據悉，Miicraft光固化3D列印機開放使用市面上多樣的光固化樹脂，獨家專利的「離型技術」可輕鬆列印特殊樹脂，應用層面廣泛不受侷限，在牙科更是擁有絕佳的表現力。