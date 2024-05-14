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網通族群 星通拿下毛利率王

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通族群首季財報當中，族群毛利率王由關鍵任務網路（MCC）解決方案公司星通（3025）以70.2%奪冠；品牌廠普萊德毛利率表現亮眼，已連四季維持45%以上高檔水準。

網通業者近年來積極轉型，陸續邁入收成，毛利率從過往僅一成左右的消費性品牌代工，轉向電信直攻或資料中心白牌交換器，不少廠商毛利率已逐步提升為15%至25%。

近年隨著網路普及與數位化轉型趨勢，帶動各種特殊應用場域網路、關鍵任務網路、工業物聯網路等需求，即便部分應用市場規模較小，但專攻特殊領域的網通廠，毛利率表現更為亮眼。

星通深耕關鍵任務網路，搶進電力、水、大眾運輸、石油、天然氣、政府、軍事、國土安全、航空站、警用、採礦等專用網路，去年第4季特殊專案入帳，單季毛利率衝79.5%，創新高。

星通昨（13）日公布首季財報，毛利率70.2%，優於去年同期66.9%，但低於前一季新高水準，為單季次高；稅後純益3,561萬元，季減60.9%，年減16%，每股純益0.63元。

此外，網通品牌廠普萊德深耕工業物聯網、5G專網、工業物聯網及AIoT永續網路基礎建設，推升營收及獲利持續成長，毛利率連四季維持45%以上水準。

普萊德首季毛利率45.63%，高於去年同期42.9%，但不如前一季的46.1%；稅後純益1.16億元，年增2.7%，季減6%，每股純益1.86元，創歷年同期新高。

毛利率 網通廠

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