佳能今年營收拚雙位數成長 看好AI加持力道

光學廠佳能今天表示，受惠消費性影像應用產品出貨，今年首季營收年增35%，第2季有高毛利訂單加持，下半年拉貨增溫，估今年營收將達雙位數成長，同時看好明年360環景AI應用持續增加，以及車載AI運用成長。

佳能今天舉行法人說明會，並公告首季財報，合併營收新台幣12.6億元，年增35.6%，歸屬母公司淨利1.53億元，每股盈餘0.53元，較去年同期由虧轉盈。

佳能總經理章孝祺表示，2024年營收會持續成長，下半年可望超越上半年表現，今年首季營收強勁年增35%，受惠消費性影像應用產品出貨，特別是360度環景攝影機訂單持續升溫，第2季高毛利訂單加持。

他指出，在主要產品線量產訂單需求持續增溫下，新品進入量產階段，包括車載和邊緣運算產品，將共同推升第2季業績成長，下半年訂單能見度高，市場拉貨增溫，匯率相比去年更有優勢，這些利多條件下，營收、獲利雙漲，可望超過上半年表現。

受惠訂單需求比預期更旺，佳能同時上修成長目標，預估今年營收將達雙位數成長。

在產品營收占比上，章孝祺表示，佳能將深入影像人工智慧（AI）應用，提高營收和毛利，影像產品包含環景相機與複合式相機等，從入門消費性到高階B2B市場皆占一席之地，營收占比60%，相機模組約占20%，車載前後裝市場約占10%，在各國政府交通監控，鐵道軌道上都多有著墨；邊緣運算物聯網裝置則有5%，應用於智慧城市交通管理，智慧零售商物流管理；NRE收入占5%。

產能規劃上，章孝祺說，中國東莞仍是佳能主要生產基地，產能占85%；因中美貿易戰，於2018年在台灣新北產業園區設立五股工廠，產能占比約10%，未來將加大投資越南。

他指出，新設立的越南工廠（南越）已承接部分訂單，投產約1年時間，占比5%，後續也將設置北越工廠，預計2024年第3季量產，有助於2025年、2026年的成長，預料未來南、北越生產比重將持續往上，但要升到40%、50%的比重，可能需要1到2年的時間。

針對2025年主要成長動能，章孝祺表示，可見訂單包括，一是360環景AI應用持續增加，二是車載在AI運用上的成長，會在2025年陸續貢獻；但整體AI運用還是占比較小，預估要2、3年之後，還會持續成長。

近來佳能因為晉身機器人概念股，股價飆漲，針對法人提問機器人相關布局，章孝祺說，佳能企業在2、3年前就有切入機器視覺，應用在工業生產上，無人機鏡頭亦有此技術，可進行AI辨識；佳能將在光學上的布局，延伸至車載、智慧城市等，想辦法讓經營慢慢回復到正常軌道。