微星財報／第1季獲利24.92億元、為六季以來高點 今年兩位數成長

微星（2377）13日公布2024年第1季稅後純益24.92億元，季增236%，年增1.12%，六季以來高點，今年第1季每股稅後純益（EPS）為2.95元，去年第4季EPS為0.88元，去年同期EPS為2.92元。法人預估，今年業績可望兩位數成長。

微星今天也宣布參加德國漢堡所舉辦的ISC 2024展會，展示最新為HPC及人工智慧（AI）市場優化的伺服器平台，此系列產品是基於AMD處理器和第五代英特爾（Intel） Xeon可擴充處理器的架構設計。顯示微星持續擴大進軍歐洲AI伺服器市場。

微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，越來越多企業採用AI應用增強客戶體驗，更多趨向提升運算能力和加強高密度部署的需求產生，進而促成IT基礎設施重大的改變，也推動更廣泛的液體冷卻技術應用。微星的AI伺服器平台能夠協助企業在處理更多運算密集型工作負載的同時提高效能。

針對今年業績展望？微星董事長徐祥之前表示，今年三大產品線包括主機板、顯示卡與筆電等將兩位數成長，推升今年營運成長雙位數，在AI PC、輝達（Nvidia）新一代RTX 50系列顯示卡，陸續推出之後，加上開始導入AI伺服器等，可望提升產品出貨單價（ASP），今年毛利率同步回升，獲利可期。

他說，第1季延續去年第4季銷售，去年第4季非常好，成長率非常高，上半年會不錯，尤其是第1季，至於第2季淡季稍微休息一下，下半年隨著AI PC與輝達RTX 50新系列顯示卡發布，不僅出貨量提升，出貨單價也將提高，個人很樂觀，今年目標是雙位數成長。

他認為，疫情期間購入的PC已進入換機潮，在AI PC新品陸續問世，以及微軟停止支援Windows 10作業系統等影響下，預期對PC的汰舊換新將推波助瀾。

產能方面，他說，今年1月取得桃園龜山廠土地3,400多坪，規劃蓋1萬多坪廠房，八層樓，主要用途是生產AI伺服器、車載產品、充電樁與AIoT等，總投資額要50多億元，2027年底完工生產，主要是因應美中科技戰，必須把部分生產線移回台灣。