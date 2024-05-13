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華碩法說會／胡書賓：第2季及下半年 AI 伺服器相對去年同期倍數增長
PC品牌大廠華碩（2357）13日舉行法說會，展望AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓表示，華碩第1季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，且AI伺服器占整體伺服器業務營收比重已超過七八成，展望後市，華碩預估今年第2季及下半年還是有充分的信心，可以維持相對去年同期倍數增長動能。
胡書賓指出，華碩今年第1季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，且未來第2季及下半年還是有充分的信心，可以維持相對去年同期倍數增長動能。
華碩目前AI伺服器主要客戶為區域型CSP。華碩在今年首季AI伺服器業務大幅增長後，其AI伺服器占整體伺服器業務營收占比已超過七八成，華碩預期未來比例可能持續提升。至於伺服器占華碩整體營收比重則接近一成。
此外，胡書賓表示，輝達（NVIDIA）今年GTC推出的AI GPU GB200晶片，華碩已是合作夥伴之一，華碩不會在輝達新世代AI伺服器競爭上落後。
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