華碩首季每股賺7.3元 看好下半年AI PC驅動成長

華碩今天公布第一季稅後純益54.47億元，較去年第4季大幅成長39%，也比起去年同期淨損16.82億元轉虧為盈，換算單季每股純益7.3元，表現優於預期。華碩共同執行長胡書賓看好下半年AI PC將開啟PC產業全新成長週期，驅動公司營運成長。

華碩今天公布第1季毛利率14.9%，較去年同期提升6.8個百分點；營益率4.1%，比起去年第4季提高2個百分點，較去年同期的負3.6%由負轉正。

華碩今天舉行線上法說會，胡書賓表示，第1季PC市場需求平淡，觀望氣氛濃厚，但華碩內部強化營運管理，加上PC市場經過一段時間調整後，通路庫存回到正常可控情況，幫助公司獲利回穩。預計接下來公司營益率有機會延續第1季高水準。

展望第2季，華碩預估PC產品為主的系統事業，本季營運季增10%-15%；但是包含主機板、伺服器在內的零組件事業群營運將持平。胡書賓解釋，華碩伺服器第1季銷售呈現數倍增長，基期已經墊高，如果以年對年的角度，第2季和下半年仍然是維持倍數成長態勢。

另外他看好下半年AI PC密集推出，將開啟PC產業全新成長週期，驅動公司營運成長。

為迎接AI PC浪潮，華碩提高策略備料，庫存水位從去年第4季的1163億元拉升到今年第1季的1282億元。主要是最近DRAM價格上漲，公司提早備料；以及為了迎接新的AI PC，包括新的CPU晶片等，也都提前預做準備。