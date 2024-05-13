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仁寶財報／首季毛利率衝上4.91%、逾12年來單季新高 每股純益0.43元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠仁寶（2324）13日公告第1季財報，受惠產品組合優化、營運效率提升，毛利率達4.91%，衝上逾12年來新高，加上業外匯兌收益挹注，單季稅後純益達18.91億元，季增6%，年增36%，每股純益0.43元。

仁寶第1季營收1,995.71億元，季減17%，年減5%，毛利率達4.91%，季增0.27個百分點，年增0.45個百分點，創2011年第4季以來新高，營益率1.42%，季增0.02個百分點，年增0.34個百分點。

仁寶近幾年持續優化產品組合，朝高附加價值產品布局。仁寶目標3年內將PC占比降至40%，非PC則拉升至60%。

仁寶第1季PC營收占比72%，非PC營收占比為28%。仁寶指出，第1季包括PC、非PC產品組合都有所改善，而由於第1季美元大幅升值，匯兌收益也挹注業外表現。

仁寶 營收

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