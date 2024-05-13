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藍天財報／首季 EPS 達1.42元 第2季筆電業務可望續揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

藍天（2362）公告今年首季財報，合併營收55.28億元，年增0.4%，營業毛利11.7億元，年增7%，毛利率21%；營業利益4.38億元，年增11%，營業利益率8%；稅後淨利8.3億元，年增130%。首季營業表現創下四率四升的佳績，為近6年單季最佳表現，單季EPS 1.42元，每股淨值73.4元。

藍天筆電事業第1季出貨39.6萬台，年增2%，主要得利於亞太區及歐洲區的雙位數增長；受惠首季美元匯率走升，營收47.54億元，年增1%，營業利益年增16%，量價同時提增，整體表現淡季不淡。

根據市場分析，預期全球筆電第2季的整體出貨量將呈現穩定增長。主要的驅動力包括商務的強勁需求以及消費者對新一代AI筆電的興趣。藍天亦看好整體筆電需求回溫，第2季備戰中國大陸618購物節及亞太地區景氣回溫之預期效應，加上新機種搭載Intel和AMD的新世代平台，可支援微軟AI應用之需求，具有更強大的處理能力和更優化的能源效率，透過持續優化之散熱模組避免高溫並增進效能，預期將吸引更多消費者和商業用戶的關注。

藍天4月筆電出貨16萬台，為近5個月新高，營收21.6億元，近6個月新高，單月營收月增23%、年增12%，在AI PC需求即將帶來的關鍵動能驅動下，第2季可望續創佳績，力拚季增、年增目標。

在通路事業方面，藍天表示，今年首季中國大陸GDP增長高於市場預期，消費品零售增加，百腦匯事業群及群光百貨廣場營運活躍，業績增溫向上，穩定挹注集團獲利。

營收 筆電

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