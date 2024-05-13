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圓裕財報／2024年首季 EPS 0.96元 軍工規產品回溫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

軍工規軟板廠圓裕（6835）今日公告2024年第1季營運成果暨4月營收。首季三大應用領域產品出貨逐漸回穩，第1季營收5.75億元，成長8.62％；歸屬母公司稅後淨利6,345萬元，成長67.60％；每股稅後純益（EPS）0.96元。

圓裕說明，軍工規與消費性產品持續回溫，4月營收2.17億元，較去年同期成長47.11％；累計1-4月營收7.92億元，年增16.82％。

圓裕說明，軟板均為高度客製化的利基型產品，可維持相對較高的毛利率，公司在原有三大應用領域持續拓展業務之外，仍不斷開發高價值產業，若不計存貨利益回升因素，今年第1季毛利率仍較去年同期提升。

因設立泰國生產基地增加管理費用，圓裕提到，第1季營業利益5,887萬元，略低於去年同期，不過有業外匯兌收益貢獻，歸屬母公司稅後淨利6,345萬元，較去年同期成長67.60％，獲利成長幅度優於營收。圓裕將持續優化產品組合，也布局車用、醫療產品，成果於今年逐漸發酵，期為公司帶來新的成長動能。

毛利率 營收

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