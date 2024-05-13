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華碩財報／首季 EPS 達7.3元 第2季電腦業務看增逾一成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）公布今年首季品牌財報，稅後純益繳出雙成長，季增39%、較去年同期則轉盈，單季EPS達7.3元。展望後市，華碩預估，PC業務季增10-15%。

華碩今年首季品牌營收1,141.06億元，季增2%、年增11%，毛利率14.9%，季增0.5個百分點、年增6.8個百分點，營益率4.1%，季增2個百分點、相較去年同期轉正。

華碩去年首季因PC產業進入庫存調整，導致當季營益率轉為負數，進而虧損。隨著華碩去年下半年走出庫存陰影後，今年首季稅後純益來到54.47億元，季增39%、較去年同期轉盈，單季EPS達7.3元。

展望第2季，華碩預估，PC業務季增10-15%，零組件業務季比則持平看待。

EPS 華碩

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