億而得競拍結果出爐 平均價格91.49元

嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）廠億而得（6423）宣布初次創新板上市前現金增資發行普通股的競拍結果，競拍平均價格為91.49元，億而得預計將於將於5月15日在創新板掛牌交易，公開承銷價格為每股75元。

億而得13日宣布，本公司股票初次創新板上市前現金增資發行普通股261萬6,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣60.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股91.49元。

億而得指出，總計2億3,502萬1,120元，業已全數收足。億而得預計將於5月15日在創新板掛牌交易，公開承銷價格為每股75元。

億而得公告4月合併營收為2,779萬元，寫下三個月以來新高，與3月相比大幅增加148.1％，累計今年前四月合併營收達8,768萬元、年成長37.8％。法人指出，由於目前消費性市場庫存去化已經接近尾聲，使切入MCU的MTP市場的億而得今年營運亦有望同步回溫，全年業績有機會挑戰年成長兩成以上水準。