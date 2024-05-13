快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

永道首季三率三升創歷史紀錄 股價漲停改寫近一年高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
永道-KY總經理林秉毅。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影
永道-KY總經理林秉毅。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影

永豐餘（1907）集團旗下RFID電子標籤廠永道-KY（6863）首季營收毛利率、稅後純益及EPS四項單季歷史新高紀錄，13日股價再度衝上漲停189元，創下近1年新高，而同集團的元太（8069）表現同樣亮眼，盤中上漲近5%。

永道-KY董事會9日通過今年首季財報，合併營收9.01億元，季增3.5%，年增53.5%。毛利率35.73%，分別季增4.83及年增3.71個百分點。稅後純益1.89億元，季增42.3%，年增85.3%；每股稅後純益2.54元。

永道今年4月合併營收3.92億元，月增17.5%，年大增111.2%。累計今年前四個月合併營收12.93億元，年增67.3%。永道表示，主要是因現有客戶訂單提升，出貨增加，營收亦較去年同期增加。

因應客戶需求成長，永道5月啟動越南廠一期建廠，台北廠及中國大陸揚州廠也將同步擴產。永道估計，2024年資本支出約落在6億至8億元，較去年的1.8億元大增344%。

元太今年第1季營收56.42億元，季減3.2%，年減21.95%，歸屬於母公司業主淨利13.24億元，季增6.8%，年減24.5％，每股純益1.16元。

董事長李政昊表示，彩色電子紙受惠於電子書閱讀器、電子筆記本需求升溫，目前產能滿載；電子標籤（ESL）產品在第3季起進入成長期。第1季是今年營運谷底，預期今年營收及獲利都可望優於去年表現。

毛利率 營收

延伸閱讀

聖暉攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才

永道Q1每股賺2.54元 三率三升

中信金（2891）用一根漲停慶祝配息1.8元！ 專家：一堆人估1.5元上下

中信金（2891）配息1.8元太漂亮將拉「漲停」？ 不敗教主：獲利遠勝過兆豐金

相關新聞

電競市場回溫 偉訓首季每股賺1.4元創歷年同期新高

電源及機殼廠偉訓受惠電競市場回溫，13日公布2024年首季財報，單季稅後純益新台幣1億5670萬元，季增18%，比去年同...

永道首季三率三升創歷史紀錄 股價漲停改寫近一年高

永豐餘（1907）集團旗下RFID電子標籤廠永道-KY（6863）首季營收、毛利率、稅後純益及EPS四項單季歷史新高紀錄...

台積電 ADR 創收盤新高 台積電飆825元挑戰蓄勢天價

台積電（2330）4月營收創歷史次高，法人推估第2季營運將可達標，董事會通過今年第1季現金股利4元，台積電ADR上周五大...

緯創首季股價均價114.4元…成定錨地板價

挪威主權基金今年初公布2023年持股狀況時，還未納入緯創，惟觀察緯創統計至今年4月1日的前十大股東名單，挪威主權基金赫然...

達興材料 跨足半導體

達興材料（5234）積極跨足衝刺半導體材料市場，董事長林正一在致股東報告書中指出，在2奈米的先進製程及先進封裝有多項新產...

祥碩Q1獲利優於外資法人預期 目標價上看2,500元

高速傳輸IC廠祥碩（5269）9日舉行法說後，摩根士丹利證券維持「優於大盤」評等，但目標價從2,585元下調到2,200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。