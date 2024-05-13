永道首季三率三升創歷史紀錄 股價漲停改寫近一年高

永豐餘（1907）集團旗下RFID電子標籤廠永道-KY（6863）首季營收、毛利率、稅後純益及EPS四項單季歷史新高紀錄，13日股價再度衝上漲停189元，創下近1年新高，而同集團的元太（8069）表現同樣亮眼，盤中上漲近5%。

永道-KY董事會9日通過今年首季財報，合併營收9.01億元，季增3.5%，年增53.5%。毛利率35.73%，分別季增4.83及年增3.71個百分點。稅後純益1.89億元，季增42.3%，年增85.3%；每股稅後純益2.54元。

永道今年4月合併營收3.92億元，月增17.5%，年大增111.2%。累計今年前四個月合併營收12.93億元，年增67.3%。永道表示，主要是因現有客戶訂單提升，出貨增加，營收亦較去年同期增加。

因應客戶需求成長，永道5月啟動越南廠一期建廠，台北廠及中國大陸揚州廠也將同步擴產。永道估計，2024年資本支出約落在6億至8億元，較去年的1.8億元大增344%。

元太今年第1季營收56.42億元，季減3.2%，年減21.95%，歸屬於母公司業主淨利13.24億元，季增6.8%，年減24.5％，每股純益1.16元。

董事長李政昊表示，彩色電子紙受惠於電子書閱讀器、電子筆記本需求升溫，目前產能滿載；電子標籤（ESL）產品在第3季起進入成長期。第1季是今年營運谷底，預期今年營收及獲利都可望優於去年表現。