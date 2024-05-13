台積電挑戰新高 供應鏈卻綠油油但這母子檔表現搶眼

台積電（2330）13日一度衝達825元，蓄勢挑戰歷史天價的826元，盤中漲幅逾2%，但是相關供應鏈卻是慘綠一片，下跌居多，亞翔（6139）更重挫至跌停，不過，家登（3680）母以子貴，子公司家碩（6953）掛牌上櫃大漲，加上4月營收亮眼，成為台積電供應鏈的強勢指標，盤中表現亮眼。

家登4月集團合併營收5.3億元，創今年單月新高，月增8.74%，年增76.32%，累計今年前4月集團營收約19.48億元，年增12.02%；今年光罩與晶圓載具產品同步成長，預估營運將逐季升溫，全年營收將創新高。

家登旗下家碩主要提供應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，及微環境儲存及智慧倉儲管理等；主要銷售地區包括台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國等地，受惠全球半導體需求強勁，今年第1季營收3.31億元，年增12.8%，稅後純益5,109萬元，每股純益1.87元。

家碩13日上櫃掛牌，早盤以295元開出，上漲78元，漲幅35.94%，盤中一度拉升至298元，上漲81元，漲幅37.32%，若是中籤的投資以賣在盤中高點，可賺進8.1萬元；家碩順利拉開蜜月行情，盤中漲幅逾31%。

家登母以子貴，加上4月營收亮眼，13日早盤以416.5元開高，一度拉升至423元，上漲2.66%，盤中漲幅1.69%。

台積電以823元開高後一度拉升至825元，盤中漲幅逾2%，台積電有望再創天價，但相關概念股卻是慘綠一片，弘塑（3131）大跌逾2%，辛耘（3583）及漢唐（2404）都重挫逾5%，亞翔亮燈跌停，萬潤（6187）、宜特（3289）、采鈺（6789）、信紘科（6667）等也是下跌。