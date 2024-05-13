快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電挑戰新高 供應鏈卻綠油油但這母子檔表現搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）13日一度衝達825元，蓄勢挑戰歷史天價的826元，盤中漲幅逾2%，但是相關供應鏈卻是慘綠一片，下跌居多，亞翔（6139）更重挫至跌停，不過，家登（3680）母以子貴，子公司家碩（6953）掛牌上櫃大漲，加上4月營收亮眼，成為台積電供應鏈的強勢指標，盤中表現亮眼。

家登4月集團合併營收5.3億元，創今年單月新高，月增8.74%，年增76.32%，累計今年前4月集團營收約19.48億元，年增12.02%；今年光罩與晶圓載具產品同步成長，預估營運將逐季升溫，全年營收將創新高。

家登旗下家碩主要提供應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，及微環境儲存及智慧倉儲管理等；主要銷售地區包括台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國等地，受惠全球半導體需求強勁，今年第1季營收3.31億元，年增12.8%，稅後純益5,109萬元，每股純益1.87元。

家碩13日上櫃掛牌，早盤以295元開出，上漲78元，漲幅35.94%，盤中一度拉升至298元，上漲81元，漲幅37.32%，若是中籤的投資以賣在盤中高點，可賺進8.1萬元；家碩順利拉開蜜月行情，盤中漲幅逾31%。

家登母以子貴，加上4月營收亮眼，13日早盤以416.5元開高，一度拉升至423元，上漲2.66%，盤中漲幅1.69%。

台積電以823元開高後一度拉升至825元，盤中漲幅逾2%，台積電有望再創天價，但相關概念股卻是慘綠一片，弘塑（3131）大跌逾2%，辛耘（3583）及漢唐（2404）都重挫逾5%，亞翔亮燈跌停，萬潤（6187）、宜特（3289）、采鈺（6789）、信紘科（6667）等也是下跌。

台積電 營收

延伸閱讀

台股開盤上漲196點創新高 台積電漲21元開823元

金控雙雄布局AI股 不同調

熊本爭取台積電蓋晶圓三廠 致力打造半導體聚

壽險業持股台積電 帳面收益好補

相關新聞

台積電 ADR 創收盤新高 台積電飆825元挑戰蓄勢天價

台積電（2330）4月營收創歷史次高，法人推估第2季營運將可達標，董事會通過今年第1季現金股利4元，台積電ADR上周五大...

緯創首季股價均價114.4元…成定錨地板價

挪威主權基金今年初公布2023年持股狀況時，還未納入緯創，惟觀察緯創統計至今年4月1日的前十大股東名單，挪威主權基金赫然...

達興材料 跨足半導體

達興材料（5234）積極跨足衝刺半導體材料市場，董事長林正一在致股東報告書中指出，在2奈米的先進製程及先進封裝有多項新產...

祥碩Q1獲利優於外資法人預期 目標價上看2,500元

高速傳輸IC廠祥碩（5269）9日舉行法說後，摩根士丹利證券維持「優於大盤」評等，但目標價從2,585元下調到2,200...

欣興公布4月營收 法人：谷底已過、全年EPS8.8元

欣興（3037）公布4月營收月增5.1%、年增11.8%，符合市場預期；法人機構表示，第2季為欣興的淡季，不過考量傳統伺...

台達電4月營收月年雙增 法人估2Q、3Q營運動能向上

台達電（2308）4月營收月增6.2%、年增6.3%，營收表現符合市場預期；分析師表示，在產品組合方面，電源及零組件營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。