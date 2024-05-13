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台積電 ADR 創收盤新高 台積電飆825元挑戰蓄勢天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電ADR在4月營收大增的激勵之下大漲4.5%。路透
台積電ADR在4月營收大增的激勵之下大漲4.5%。路透

台積電（2330）4月營收創歷史次高，法人推估第2季營運將可達標，董事會通過今年第1季現金股利4元，台積電ADR上周五大漲4.53%，收在149.26美元，創下收盤新高，激勵台積電13日開高後一度衝達825元，距歷史天價僅1元，推升大盤指數一度衝達20,933點，創下歷史新高，盤中光是台積電就貢獻指數超過150點。

台積電4月合併營收2,360.21億元，月增20.9%，創單月歷史次高，增加59.6%；累計今年前4月合併營收8,286.65億元，改寫歷史同期新高，年增26.2%；台積電董事會通過今年第1季擬配發4元現金股利，較先前一次季配息3.5元再提高，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

台積電預期今年第2季美元營收為196～204億美元，季增3.9～8％， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3元，預估新台幣合併營收將達6,330.8～6,589.2億元，季增6.8～11.1％，毛利率51～53%，將比第1季53.1%略減。

台積電ADR上周五大漲4.53%，收在149.26美元，創下收盤歷史新高，台積電13日早盤以823元開出，上漲21元，漲幅2.61%，股價一度衝高至825元，上漲23元，漲幅2.86%，距歷史高價826元僅1元，盤中漲幅逾2%。

台積電 營收

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