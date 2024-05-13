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台股開盤上漲196點創新高 台積電漲21元開823元

台積電ADR創收盤新高 法人：台股挑戰前波20883高點

中央社／ 台北13日電

美股10日多數收紅，台積電ADR創歷史收盤新高，台指期夜盤創歷史新高，外資減少台指期淨空單。法人表示，台股今天有機會開高，挑戰4月中旬前波盤中20883.69點歷史高點，本週台股關注焦點在鴻海法說會，以及美公布4月CPI和Fed主席鮑爾談話。

美股10日多數收紅，道瓊工業指數終場上漲125.08點，或0.32%，收在39512.84點，標準普爾500指數小漲8.60點，或0.16%，收在5222.68點。科技股為主的那斯達克指數下跌5.39點，或0.03%，收在16340.87點，費城半導體指數上漲48.258點，或1.01%，收在4808.027點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）漲1.27%收898.78美元，超微（AMD）小跌0.31%收151.92美元，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4.53%收149.26美元，創收盤歷史新高。

台股加權指數10日上漲148.07點，收在20708.84點，成交值新台幣4343.36億元，三大法人自營商買超6.90億元，投信買超59.77億元，外資及陸資買超168.05億元。

在台指期淨部位，三大法人10日淨空單減少1649口至5808口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2347口至14869口。台指期夜盤10日衝破20900點，收在20948點，創歷史新高。

本土期貨法人指出，台股多點開花站穩5日線約20630點，台積電ADR創收盤新高，台指期夜盤上漲136點衝上新高，台股今天有機會開高，挑戰4月中旬前波盤中20883.69點歷史高點。

展望台股後市，法人表示，14日鴻海法人說明會，留意AI和電動車概念股動向，本週美國將公布4月消費者物價指數（CPI）年增率，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也將公開談話，攸關未來降息步調，23日輝達將公布財報，牽動全球AI產業下波成長動能。

台積電10日公布4月營收2360.21億元，是歷史次高，受惠高效能運算（HPC）需求暢旺，客戶對3奈米及5奈米先進製程技術需求強勁。台積電也規劃今年第1季每股現金股利4元，高於去年第4季的3.5元，除息交易日為9月12日。

緯創受惠AI伺服器需求強勁，第1季合併營收、毛利率、營業利益率均創歷年同期新高；每股盈餘新台幣1.24元，是2011年以來、近14年同期新高。

台積電 台股

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