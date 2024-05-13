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緯創首季股價均價114.4元…成定錨地板價

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

挪威主權基金今年初公布2023年持股狀況時，還未納入緯創，惟觀察緯創統計至今年4月1日的前十大股東名單，挪威主權基金赫然入列，持股高達逾2.5萬張，顯示挪威主權基金是在今年首季才大舉建倉緯創（3231）。

而對照緯創今年首季股價均價為114.4元，比上周五（10日）的114元還高，即當下投資人進場，比挪威主權基金成本還便宜。有業內中實戶直言：「挪威主權基金都在更高價建倉了，國內投資人還有什麼好擔心的？」

法人研判，從挪威主權基金建倉成本價平均落在緯創首季均價114.4元來看，這個價位可望成為緯創「定錨地板價」。在國際大型基金護持與國內壽險、ETF買盤加持下，為緯創後續與其他AI伺服器代工廠的比價行情增添更多話題。

外資摩根士丹利最新報告，即看好緯創實際上仍是輝達「地表最強AI晶片」GB200合作夥伴中的贏家之一，為後續股價注入續航力。

根據挪威主權基金今年初公布的2023年持股狀況，緯創並未入列增持或新增的投資標的，相關持股是今年首季才建倉。

主權基金 挪威 緯創

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